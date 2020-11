Eden Hazard sort blessé contre Alaves: Zinédine Zidane donne de ses nouvelles

Le capitaine des Diables Rouges Eden Hazard est sorti à la 28e minute du match du Real Madrid pardu contre Alavés (1-2) pour le compte de la 11e journée de LaLiga, visiblement victime d'un "coup" selon Zinédine Zidane. Il est sorti du terrain sans boiter.



"Eden, je crois et j'espère que c'était un simple coup. C'est ce qu'il nous a dit. Qu'il s'agit juste d'un coup, que ce n'est pas musculaire", a dit Zidane en conférence de presse d'après-match, samedi soir. Selon la presse espagnole, Hazard a pu se faire mal lors d'une action litigieuse dans la surface d'Alavés (20e), à la reprise d'une frappe de sa part repoussée par le gardien Fernando Pacheco. Le Belge a alors tenté un dribble et a été déséquilibré par le contact d'un défenseur d'Alavés sur son genou gauche. Après cette action, Hazard a été aperçu grimaçant, les mains sur les genoux.

Arrivé au Real Madrid à l'été 2019 pour 5 ans et 115 millions d'euros en provenance de Chelsea, Hazard a vécu une première saison minée par des blessures à répétition aux chevilles. Il n'a marqué qu'un seul but en 22 matches toutes compétitions confondues en 2019-2020. Depuis son arrivée à Madrid, il a manqué 36 matchs du Real et n'a pas joué plus de quatre matchs consécutifs. Le Brainois a manqué le début de la saison 2020-2021 à cause d'une blessure aux ischio-jambiers, puis il a été testé positif au Covid-19 le 7 novembre. Il est ensuite revenu à la compétition contre Mönchengladbach le 27 octobre en Ligue des champions (2-2). Cette saison, il cumule deux buts en cinq matchs, toutes compétitions confondues. Il n'a plus joué avec la Belgique depuis douze mois.

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce dimanche 29 novembre ?