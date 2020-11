Ceinture d'argent pour la Belge Madmax lors de la finale mondiale de breakdance (photos)

La Belge Maxime Blieck (20 ans), mieux connue sous le nom de b-girl Madmax, a remporté samedi la ceinture d'argent lors de la finale mondiale du Red Bull BC One, principale compétition de breakdance au monde, à Salzbourg, en Autriche.

La finale, disputée par seize b-boys et b-girls a été remportée côté fille par la Russe Kastet, côté garçon par le Japonais Shigekix.

La b-girl Madmax qui s'est illustrée avec l'argent, avait récemment remporté la prestigieuse Red Bull BC One E-battle.

"Je peux pleurer de bonheur! C'était une si belle expérience! Je n'aurais jamais pensé que je finirais ici", a-t-elle commenté. "D'abord vainqueur de la Red Bull BC One E-Battle et maintenant runner-up dans la finale mondiale... Je suis incroyablement fière de moi! (...) L'année prochaine, je reviendrai et je remporterai ce titre mondial", promet-elle.

Le breakdance sera pour la première fois une discipline disputée aux Jeux olympiques de 2024. Une chance de médaille pour la Belgique?

