Eden Hazard pas convoqué pour la Ligue des champions: sa blessure semble plus grave que prévue

Le Real Madrid a essuyé sa troisième défaite de la saison en Liga samedi à domicile contre Alavés (2-1) pour la 11e journée, et reste 4e (17 pts) à six points derrière l'Atlético Madrid, vainqueur 1-0 à Valence dans l'après-midi et qui compte un match de moins que le Real. Un match lors duquel s'est blessé Eden Hazard.

Le capitaine des Diables Rouges n'a d'ailleurs pas été convoqué par Zinédine Zidane pour le match décisif mardi (18h55) sur le terrain du Shakhtar Donetsk en Ligue des champions. Un signe qu'il s'agit bien plus qu'"un coup" pour Hazard, comme l'avait espéré son entraîneur samedi en conférence de presse d'après-match: "Eden, je crois et j'espère que c'était un simple coup. C'est ce qu'il nous a dit. Qu'il s'agit juste d'un coup, que ce n'est pas musculaire", avait-il dit.

En attendant d'avoir des nouvelles officielles du Real Madrid.