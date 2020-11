1B Pro League - Le RWDM encore battu en déplacement à Lommel

(Belga) Battu la semaine dernière à l'Union Saint-Gilloise, le RWDM a subi une nouvelle défaite en déplacement dimanche à Lommel (4-0). Anass Zazoury (32e), Manfred Ugalde (50e, 70e) et Marlos Moreno Durán (87e) ont inscrit les buts des Limbourgeois, qui se hissent en 3e position avec 18 points. Les Molenbeekois (15 points) reculent à la 6e place. A 20h00, Seraing (19 points, 2e) accueille l'Union (26 points, 1er), dans le match au sommet de cette 12e journée de la 1B Pro League.

Vendredi, Deinze a remporté le match d'ouverture 1-0 face au Club NXT (1-0) grâce à un but de Lennart Mertens (76e). Deinze compte également 18 points (4e) et les espoirs du Club Bruges restent derniers (7 points). Samedi, le Lierse s'est incliné 0-1 face à Westerlo dont l'unique but a été inscrit par Christian Brüls sur penalty (45e). Au classement, Westerlo (5e) fait partie du trio à 18 points. Avec trois points en sept matchs, Lommel (10) reste 7e. (Belga)