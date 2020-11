Belgian Men Hockey League - La Gantoise se promène toujours en tête d'un top 4 inchangé

(Belga) Les quatre premières équipes au classement se sont imposées dimanche lors de la 11e journée de la Belgian Hockey League, la seconde d'un double-week-end ayant démarré samedi et l'antépénultième du 1er tour de ce championnat de Belgique de division d'Honneur messieurs. La Gantoise, très facile vainqueur 9-2 du Braxgata, maintient sa course en tête, devant le Waterloo Ducks, l'Orée et le Léopold.

Avec 28 points, les joueurs gantois de Pascal Kina, qui menaient déjà 5-0 à la mi-temps face à Loïc Luypaert et ses équipiers, sont favoris pour terminer en tête de la 1re phase du championnat. S'ils ne possèdent que 2 unités d'avance sur le Waterloo Ducks (26), les Buffalos pourraient porter leur avance à 5 points à condition de remporter leur match de rattrapage jeudi à Namur. Les Canards waterlootois, victorieux dimanche 0-2 au Racing, peuvent eux s'estimer heureux d'être repartis avec les trois points du Fort Jaco. Après une montée de Nicolas Dumont ouvrant le score au terme d'une action individuelle (20e), l'équipe de Jean Willems a bien résisté à la réaction des Rats ucclois, pouvant compter sur une solide défense bien orchestrée par son gardien Simon Vandenbroucke. Plus réalistes en attaque que les visités, les Brabançons ont même doublé le score, toujours par Dumont, à 7 minutes du terme (63e). Il s'agit du 6e succès consécutif des Waterlootois. Ils devancent toujours de 2 points l'Orée (24), qui a brisé sa spirale négative en allant s'imposer 1-4 au Beerschot. Le Léopold, 23 unités, ne doit pas se faire du souci non plus quant à sa qualification pour le 2e tour pour le titre après son succès 1-9 chez la lanterne rouge de l'Old Club. Les champions en titre se sont notamment appuyés sur un Tom Boon en super forme qui avec 4 buts a encore accentué son avance en tête du classement des buteurs. Louvain (19 pts) auteur d'un partage 2-2 au Daring, le Dragons (17) sorti vainqueur de son derby anversois contre l'Herakles, le Beerschot (14) et les Lierrois de l'Herakles (13) sont les quatre autres clubs qui possèdent actuellement les meilleurs papiers afin d'intégrer le top 8 qualificatif pour le 2e tour du haut. Le Braxgata (11), l'Antwerp (10), le Daring (10), le Racing (9), qui compte toutefois 2 matchs de retard, auront quant à eux bien du mal à éviter le 2e tour pour éviter la dégradation, alors que Namur (4) et l'Old Club (0) s'y préparent déjà. . (Belga)