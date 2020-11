Jupiler Pro League - Anderlecht et le Standard se neutralisent dans le Clasico, le Standard dans le Top 4

(Belga) Le Clasico Anderlecht-Standard, match vedette de la 14e journée de la Jupiler Pro League dimanche au Lotto Park, s'est terminé dimanche en début de soirée sans vainqueur et sans but (0-0). Au classement, le Standard dépasse Charleroi et se retrouve dans le précieux Top 4, à la 4e place avec 24 points, un point devant les Zèbres. Anderlecht reste 7e avec 22 unités. Le Beerschot et Genk partagent la première place avec 28 points, un de plus que le Club de Bruges 3e (27). Le dernier match de dimanche (20h45) Courtrai-Ostende, ni celui de lundi (20h45) entre l'Antwerp et OHL ne modifieront ce podium.

Mécontent de ses joueurs au Beerschot, Vincent Kompany a décidé de changer son équipe. Quatre éléments étaient titularisés Cullen, Vlap, Mykhailichenko et Bundu. Lawrence, Zulj et Verschaeren, renvoyés sur le banc, et Tau, blessé, faisaient les frais de la défaite du Kiel. Philippe Montanier replaçait lui Raskin et Cimirot dans l'entre-jeu. Shamir (suspendu) et Oulare étaient eux absents. Si les réelles occasions furent rares en début de rencontre, celle-ci était néanmoins plaisante dans la mesure où les deux équipes avaient décidé de jouer le jeu et d'attaquer dès que possible. Aussi, le ballon filait d'une moitié de terrain à l'autre. La rapidité et l'inspiration manquèrent sans doute aux attaquants pour prendre en défaut les défenses à l'approche des zones de conclusions. Ces dernières déployant si nécessaire un engagement physique dissuasif. On signalera la reprise de Raskin (15e) et l'échappée de Lestienne (21e) bien bloquées par Wellenreuther, côté liégeois. Et du côté anderlechtois, le centre de Vlap bien capté par Bodart (4e) et la reprise de la tête de Gavory détournée par Delcroix (30e). Vlap croyait bien avoir fait le plus dur à la 51e quand il expédia le ballon au fond des filets de Bodart. C'était sans compter sur le VAR qui signala un hors-jeu préalable de Nmecha. La rencontre demeura ouverte mais là encore les réelles occasions furent rares. Après un envoi de Laifis (57e), le Standard a commencé à presser davantage au fil des minutes tandis que les acteurs commençaient à baisser de rythme et les remplaçants effectuaient leur apparition. Et ce n'est pas le tir du remplaçant Jans (90e) qui est parvenu à offrir la victoire dans les dernières minutes au Standard à l'inverse de ce qu'avait réussi Laifis mercredi contre Poznan ou encore Bodart la semaine passée pour arracher le partage contre Eupen. (Belga)