Le médecin des Diables Rouges tire la sonnette d'alarme concernant Eden Hazard

La nouvelle blessure d'Eden Hazard n'arrange personne. Ni le joueur, ni le Real Madrid, ni les Diables Rouges. Kris Van Crombrugge, le médecin de notre sélection, commence à s'inquiéter de l'enchaînement de blessures de son capitaine.

Kris Van Crombrugge connaît parfaitement Eden Hazard. Le médecin des Diables Rouges s'est exprimé dans les colonnes du Laatste Nieuws au sujet de la nouvelle blessure du joueur du Real Madrid. Samedi, il sortait du terrain après 28 minutes de jeu contre Alaves, touché au genou.

Miné par les blessures, Eden Hazard n'est plus que l'ombre de lui-même, ne parvenant plus à enchaîner les rencontres. Ce qui commence à inquiéter Kris Van Crombrugge. "À Madrid, les attentes sont grandes. À l’extérieur, Eden donne l'impression d’être plutôt imperméable à la pression, mais personne n'échappe au stress. Cela peut avoir un impact sur les muscles. Je pense que son tonus musculaire est un peu trop élevé en ce moment et cela peut augmenter les risques de contracter des blessures", a-t-il déclaré.

Mais pour lui, Eden Hazard a surtout atteint ses limites. "Eden veut toujours donner le meilleur. Là, je pense qu’il a dépassé la limite, qu’il pousse son corps un peu trop loin", a-t-il précisé. Le verdict final sur sa blessure devrait être connu aujourd'hui. Il passera une IRM qui révélera la nature exacte de son pépin.

Espérons que cela ne soit pas grave...

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce lundi 30 novembre ?