Le football amateur pourrait ne pas reprendre avant le mois de février

Les compétitions de football amateur ne pourront certainement pas reprendre avant le mois de février, a indiqué l'Association des clubs francophones de football (ACFF) dans un communiqué publié mardi, au lendemain d'une réunion du comité de crise de l'Union belge de football, regroupant la fédération, la Pro League, l'ACFF et son pendant flamand, Voetbal Vlaanderen. Celle-ci s'est tenue afin d'examiner la situation suite aux décisions prises vendredi dernier par le comité de concertation.

"Il est aujourd'hui plus que probable que les entraînements ne pourront pas reprendre avant le 15 janvier (sauf nouvelle décision politique du comité de concertation), ce qui signifie que les compétitions amateurs ne pourront pas reprendre avant le mois de février", indique l'ACFF dans son communiqué.

"Différentes possibilités de poursuite des compétitions ont été évoquées et d'autres réunions seront programmées afin d'analyser en profondeur les différentes options et de prendre une décision qui tiendra notamment compte de la date d'ouverture des vestiaires et des buvettes ainsi que de l'évolution de la pandémie", conclut l'ACFF.

