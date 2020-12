Zinedine Zidane vole au secours d'Eden Hazard: "Il est très fort, il l'a toujours démontré"

Le Real Madrid devra faire sans Eden Hazard, ce soir, en Ligue des Champions. Le Diable Rouge est forfait en raison d'une blessure musculaire à la cuisse.

La malchance continue de poursuivre Eden Hazard. Le Diable Rouge est sorti sur blessure, samedi contre Alaves. Le verdict est tombé hier: une déchirure musculaire à la cuisse droite, qui devrait l'éloigner des terrains pour au moins trois semaines.

Un nouveau coup dur pour notre compatriote, déjà miné par des pépins physiques depuis son arrivée à Madrid. Interrogé en conférence de presse avant d'affronter le Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions, Zinedine Zidane n'a pas hésité à défendre son joueur, cible de critiques pour sa fragilité physique.

"C’est une blessure de plus pour lui, c’est une mauvaise chose pour lui et pour nous", a d'abord admis l'entraîneur français. "Ce sont des choses qui arrivent dans de nombreuses équipes, il faut juste faire face. C’est une situation compliquée pour Eden et nous avons envie de le retrouver, qu’il rejoue avec nous. Il ne s’était jamais autant blessé dans toute sa carrière. Je suis sûr qu’il reviendra plus fort", a-t-il poursuivi.

Il a ensuite réitéré son soutien au Belge, dont il apprécie le profil. "Il est très fort et il l’a toujours démontré. Je n’ai aucun doute sur le joueur qu’il est et ce qu’il veut réussir ici. Il passe un mauvais moment et nous allons l’aider à aller mieux et revenir plus fort", a expliqué le tacticien du Real Madrid.

