Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku nommés dans l'Équipe UEFA de l'année

Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne sont tous les deux nominés pour l'Equipe de l'Année choisie par les fans sur le site de l'Union européenne de football (UEFA). L'UEFA a dévoilé une liste de 50 nominés mardi.

Les supporters peuvent voter en ligne jusqu'au mois de janvier et ont le choix entre cinq gardiens, quinze défenseurs, quinze milieux et quinze attaquants. Un panel de l'UEFA a établi la liste des 50 nominés, sur base de leurs performances des douze derniers mois. Le Bayern Munich, vainqueur de la dernière Ligue des Champions, est le club le plus représenté avec dix joueurs.

De Bruyne (Manchester City) et Lukaku (Inter Milan) sont les deux seuls Diables Rouges nominés. De Bruyne avait déjà été élu dans l'Equipe de l'Année en 2017 et 2019. Lukaku avait déjà été nominé en 2010 lorsqu'il jouait encore pour Anderlecht. Eden Hazard (Real Madrid) a également été choisi deux fois dans l'Equipe de l'Année (2017 et 2018). Cristiano Ronaldo détient le record d'apparition avec 14 sélections devant Lionel Messi (11 sélections).

