"J'adore sa façon de jouer": Kevin De Bruyne reçoit les compliments du vainqueur du Tour de France

Tadej Pogacar a révélé dans une interview qu'il appréciait beaucoup Kevin De Bruyne. A tel point qu'il aimerait qu'il deviennent le joueur FIFA de l'année le 17 décembre prochain.

Kevin De Bruyne continue de briller et fait partie des nommés pour le titre de Joueur FIFA de l'Année. Le trophée, qui sera remis le 17 décembre, récompense annuellement les joueurs les plus en vue dans le globe. Comme concurrents, le Diable Rouge aura notamment Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou encore Robert Lewandowski et Kylian Mbappé.

Interrogé par la FIFA, Tadej Pogacar, le vainqueur du Tour de France en juillet dernier, a révélé qu'il donnerait son vote... à Kevin De Bruyne. "Je voterais pour lui . Il a connu une excellente saison avec Manchester City et la Belgique. J’adore sa façon de jouer", a déclaré le Slovène, fan de football depuis des années. Un soutien inattendu, sans poids dans le vote final, mais qui fera sans doute plaisir à l'intéressé.

