Ligue des Champions: le Real Madrid sombre à domicile face au Shakhtar

Sans Eden Hazard, blessé, mais avec Thibaut Courtois le Real Madrid s'est incliné mardi au Shakhtar Donetsk (2-0) lors de la cinquième journée de la Ligue des Champions. Dentinho (57e) et Manor Solomon (83e), sur autant de contres, ont permis au club ukrainien, qui s'était imposé 2-3 à l'aller, de prendre la deuxième place du groupe B à égalité de points avec le Real Madrid (7).

A 21 heures, le Borussia Mönchengladbach (8 points, 1er) reçoit l'Inter Milan de Romelu Lukaku (2 points, 4e). Le Real n'a gagné qu'un seul de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, la semaine dernière à l'Inter (0-2). Un partage et trois défaites ont sanctionné les autres rencontres.



Le Real Madrid a dominé la première période (54% de possession et 7 tirs à 1). Mais une reprise de Marco Asensio s'est échouée sur le poteau (4e) et le gardien Anatolii Trubin a repoussé un tir à mi-hauteur de Karim Benzema (11e). Par contre, Courtois a effectué sa première intervention en récupérant un centre de Dentinho (36e). Les Ukrainiens sont revenus sur la pelouse plus motivés et Courtois s'est montré décisif en se portant à la rescousse de Raphaël Varane, qui avait été éliminé par Taison, et en repoussant des jambes le tir du Brésilien (53e).

Ce n'était que partie remise pour les Ukrainiens qui sur un contre ont vu Ferland Mendy, qui voulait intercepter une passe, offrir le ballon à Dentinho (57e, 1-0). Le Real n'a jamais vraiment semblé en mesure d'éviter une deuxième défaite et Solomon lui a enlevé toute illusion d'un tir à ras de terre du droit (83e, 2-0). Dans le groupe A, Salzbourg s'est replacé dans la lutte pour la troisième voire la deuxième place du groupe A en allant s'imposer 1-3 au Lokomotiv Moscou. Les Autrichiens ont pris les devants grâce à un doublé de Mergim Berisha (28e, 41e).

Anton Miranchuk a réduit l'écart (79e, 1-2) mais Karim Adeyemi a assuré la victoire des visiteurs. En attendant, le résultat d'Atlético Madrid (avec Yannik Carrasco)-Bayern Munich, Salzbourg occupe la 3e place avec 4 points, un de moins que les Colchoneros (2e) et un de plus que le Lokomotiv, sur lequel il a un avantage en cas d'égalité de points. Le Bayern (12 points) est déjà qualifié.