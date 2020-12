Tessa Wullaert, euphorique, savoure la qualification des Red Flames pour l'Euro 2022

Tessa Wullaert, comme toute l'équipe des Red Flames, était très fière de se qualifier pour l'Euro 2022. Surtout en dominant la Suisse de cette manière. "Je suis une fière capitaine aujourd'hui", a-t-elle déclaré au micro d'Emiliano Bonfigli. "J'étais déçue après notre premier match contre la Suisse, mais nous avons beaucoup appris. Je pense qu'on voulait les trois points et prendre notre ticket pour l'Angleterre. C'est totalement mérité, nous voulions la victoire. 4-0, waw..."

Selon elle, les Belges ont su se ressaisir après la défaite en Suisse. "Après le premier match, on a discuté, on s'est dit qu'on ne devait pas avoir peur. On a réussi à corriger ça aujourd'hui. On a mis quatre buts, c'était très efficace. On devait se qualifier, c'était notre but. On a beaucoup travaillé pour cela. C'est amplement mérité et on a vu que le football féminin a pris un boost".