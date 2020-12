Janice Cayman fière de son équipe après la qualification pour l'Euro 2022 (vidéo)

Janice Cayman, auteur d'un but somptueux contre la Suisse, savoure elle aussi la qualification des Red Flames pour l'Euro 2022. "Là, ce n'est que du bonheur. C'est pour cela qu'on a travaillé, c'est juste sublime d'avoir joué un match comme celui-là aujourd'hui, d'avoir pris notre destin entre nos mains et de s'être qualifiées", a-t-elle expliqué au micro d'Emiliano Bonfigli.

D'autant que la manière y était. "Je pense qu'on a fait le match parfait. On cherchait un peu le rythme au début, mais dès qu'on l'a trouvé, on était bien, efficaces en contre et je pense qu'on mérite cette victoire", ajoute Janice Cayman.

Selon elle, la Belgique est à présent respectée et le doit à son union. "On joue de mieux en mieux et je pense qu'on a montré que, quand on devait être là, on pouvait l'être. C'est très important pour un groupe, on a montré beaucoup de maturité aujourd'hui. Nous sommes comme une petite famille, on se bat l'une pour l'autre. C'est beau à voir et je pense que nous n'avons pas encore atteint nos limites".