Ligue des Champions - Phase de groupes - 5e journée : les résultats de mardi

(Belga) Résultats des rencontres de la 5e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions de football jouées mardi soir:

Groupe A Lokomotiv Moscou (Rus) - RB Salzbourg (Aut) 1-3 buts: Lokomotiv: Miranchuk (79e, pen) Salzbourg: Berisha (28e, 41e), Adeyemi (81e) Atlético Madrid (Esp) - Bayern Munich (All) 1-1 buts: Atlético: Joao Felix (26e) Bayern: Müller (86e) Classement: Pts J G N P bp bc dif 1. Bayern Munich 13 5 4 1 0 16 5 11 qualifié 2. Atlético Madrid 6 5 1 3 1 5 8 -3 3. RB Salzbourg 4 5 1 1 3 10 15 -5 4. Lokomotiv Moscou 3 5 0 3 2 5 8 -3 Groupe B Shakhtar Donetsk (Ukr) - Real Madrid (Esp) 2-0 buts: Shakhtar: Dentinho (57e), Solomon (82e) Borussia Mönchengladbach (All) - Inter Milan (Ita) 2-3 buts: Borussia: Plea (45e+1, 76e) Inter: Darmian (17e), LUKAKU (64e, 73e) Classement: Pts J G N P bp bc dif 1. Mönchengladbach 8 5 2 2 1 16 7 9 2. Shakhtar Donetsk 7 5 2 1 2 5 12 -7 3. Real Madrid 7 5 2 1 2 9 9 0 4. Inter Milan 5 5 1 2 2 7 9 -2 Groupe C Porto (Por) - Manchester City (Ang) 0-0 Marseille (Fra) - Olympiakos (Grè) 2-1 buts: OM: Payet (55e pen, 75e pen) Olympiakos: Camara (33e) Classement: Pts J G N P bp bc dif 1. Manchester City 13 5 4 1 0 10 1 9 qualifié 2. Porto 10 5 3 1 1 8 3 5 qualifié 3. Olympiakos 3 5 1 0 4 2 8 -6 4. Marseille 3 5 1 0 4 2 10 -8 Groupe D Liverpool (Ang) - Ajax Amsterdam (P-B) 1-0 buts: Liverpool: Jones (58e) Atalanta Bergame (Ita) - Midtjylland (Dan) 1-1 buts: Atalanta: Romero (79e) Midtjylland: Scholz (13e) Classement: Pts J G N P bp bc dif 1. Liverpool 12 5 4 0 1 8 2 6 qualifié 2. Atalanta Bergame 8 5 2 2 1 9 8 1 3. Ajax Amsterdam 7 5 2 1 2 7 5 2 4. Midtjylland 1 5 0 1 4 3 12 -9 . . (Belga)