Grosse déception pour Stoffel Vandoorne: Georges Russell remplace finalement Lewis Hamilton

La team Mercedes a choisi le Britannique George Russell pour prendre le volant laissé libre par le septuple champion du monde Lewis Hamilton ce week-end à l'occasion du Grand Prix de Sakhir, seizième des dix-sept manches du championnat du monde de Formule 1, disputé au Barheïn. Notre compatriote Stoffel Vandoorne, autre pilote de réserve de Mercedes, qui dispute le championnat de Formule E avec les Flèches d'argent, était un autre candidat possible pour monter dans la meilleure voiture de F1 actuelle.

Le Britannique Lewis Hamilton doit déclarer forfait en raison d'un contrôle positif au SARS-CoV-2, le coronavirus à l'origine du Covid-19. Il a dû s'isoler. Russell, 22 ans, est pilote depuis 2019 au sein de l'écurie Williams, voiture équipée du moteur Mercedes. Il fait partie du programme Mercedes junior depuis 2017 et a été sacré champion de F2 en 2018. En 36 Grands Prix disputés avec Williams, il n'est jamais entré dans les points. Ses meilleurs résultats sont deux 11e places en Allemagne en 2019 et en Toscane cette année. "Je tiens avant tout à remercier nos fidèles partenaires de Williams pour leur collaboration et leur ouverture d'esprit qui ont permis à George de courir pour Mercedes ce week-end. Les conversations avec l'équipe de Williams ont été positives et pragmatiques, et ce sont les facteurs clés qui ont permis de parvenir à un accord", a commenté le patron et CEO du team Mercedes de l'équipe, Toto Wolff. "Je voudrais dire un immense merci à tout le monde chez Williams pour leur soutien et de me donner l'incroyable opportunité de courir pour Mercedes ce week-end. Je reste un pilote 100% Williams mais je vais mettre à profit cette occasion d'apprendre des meilleurs et de devenir un meilleur pilote et revenir plus fort chez Williams", a déclaré Russell sur le compte Twitter du Team Williams. George Russell sera remplacé ce week-end chez Williams par Jack Jaitken, pilote britannico-coréen de 25 ans, qui effectuera à cette occasion ses débuts en F1. Il occupe la 12e place actuelle du championnat de F2. Jaitken est le pilote de réserve de Williams cette année.

