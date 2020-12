F1: Mick Schumacher, le fils de Michael, sera pilote officiel chez Haas en 2021

Le pilote allemand Mick Schumacher sera l'un des deux pilotes officiels de l'écurie Haas de Formule 1 en 2021, a annoncé le team américain mercredi matin. Il a signé un contrat de plusieurs années. Le fils de Michael septuple champion du monde, aujourd'hui très handicapé à la suite d'un accident de ski survenu en décembre 2013, occupera un des deux baquets laissés libres au terme de la saison par le Franco-suisse Romain Grosjean et le Danois Kevin Magnussen. Le Russe Nikita Mazepin sera l'autre pilote Haas la saison prochaine. Sa nomination avait révélé mardi.

Agé de 21 ans, Mick Schumacher a été champion d'Europe de F3 en 2018. Après une saison d'apprentissage en F2 en 2019 (12e), il occupe la tête de ce même championnat qui constitue l'antichambre idéale de la F1 cette saison. Il compte trois victoires et 11 podiums en 44 courses de Formule 2. Mick Schumacher aurait dû effectuer ses débuts en F1 le 9 octobre dernier au volant d'une Alfa Romeo, à l'occasion des premiers essais libres du GP de l'Eifel au Nürburgring, en Allemagne. Le brouillard avait contraint les organisateurs à annuler ces essais. Il a finalement participé aux premiers essais libres du GP d'Emilie-Romagne le 1er novembre.

Mick Schumacher est membre de la filière de pilotage Ferrari, la Ferrari Driver Academy depuis 2019. L'écurie Haas est propulsée par un moteur Ferrari. "Mick Schumacher commence très tôt sa préparation en tant que pilote de Formule 1 à plein temps : il pilotera la VF-20 de l'équipe lors de la séance FP1 (premiers essais libres) du Grand Prix d'Abou Dhabi, le vendredi 11 décembre, avant de participer au test de fin de saison pour jeunes pilotes sur le circuit de Yas Marina, le mardi 15 décembre", précise encore le Team Haas. "Je crois fermement qu'il a gagné la possibilité de passer en Formule 1 grâce à ses performances" a estimé le patron du team Günther Steiner. "Nous avons la possibilité, en tant qu'équipe, d'évaluer et de former un nouveau pilote. (...) Nous sommes en train de mettre en place les bases de la croissance continue à long terme de l'équipe et j'attends avec impatience les contributions de Mick sur et hors piste dans ce processus". "La perspective d'être sur la grille de départ en Formule 1 l'année prochaine me rend incroyablement heureux et je suis tout simplement sans voix", a déclaré Mick Schumacher après avoir appris sa titularisation. "Je tiens à remercier Haas F1 Team, la Scuderia Ferrari et la Ferrari Driver Academy de m'avoir fait confiance. Je veux aussi témoigner et adresser mon amour à mes parents - je sais que je leur dois tout. J'ai toujours cru que je réaliserais mon rêve de Formule 1."

