Un footballeur suédois accusé d'avoir touché un pot-de-vin en échange d'un carton jaune

La justice suédoise a ordonné mercredi le renvoi devant un tribunal d'un footballeur professionnel, inculpé pour avoir volontairement reçu un carton jaune en échange d'un pot-de-vin de parieurs lors d'un match de première division.



Les faits remontent à mai 2019, lors d'un match au cours duquel le joueur suédois - dont le nom n'a pas été cité par le parquet mais qui évoluait alors à l'IF Elfsborg - a écopé d'un carton jaune. "Peu après le match, le joueur a reçu le prêt d'une importante somme d'argent de la part de personnes qui avaient misé sur un avertissement lors de ce match", a déclaré le procureur Staffan Edlund dans un communiqué. Ce "prêt" s'élevait à 300.000 couronnes, soit environ 30.000 euros, selon l'acte d'inculpation.

Le joueur a été inculpé pour "corruption passive" et "violation de la loi sur les jeux" et risque jusqu'à deux ans de prison lors de son procès. Dans l'affaire, deux autres personnes seront également jugées, soupçonnées d'avoir versé le pot-de-vin en question et enfreint la loi suédoise sur les jeux d'argent. En outre, le parquet a également renvoyé devant un tribunal un autre joueur de division inférieure, qui aurait accepté des pots-de-vin pour six matchs - tous perdus.

