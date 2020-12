NBA: James va prolonger son contrat jusqu'en 2023 avec les Lakers

La superstar des Lakers, LeBron James va prolonger de deux ans, jusqu'en 2023, le contrat le liant au club champion NBA en titre, pour un montant de 85 millions de dollars, rapportent mercredi plusieurs médias américains, citant son agent Rich Paul.

Arrivé en 2018 en Californie, James, qui a contribué au 17e titre record (à égalité avec Boston) de Los Angeles en octobre, touchera 41,2 millions de dollars pour la saison 2021/22 et 44,5 millions pour l'exercice 2022/23.

James, qui fêtera ses 36 ans fin décembre, a compilé 25,3 points et 10,2 passes de moyenne, la saison passée, héritant du trophée de MVP des finales remportées aux dépens de Miami. Sa 4e bague après celles glanées en 2012 et 2013 avec le Heat, et en 2016 avec Cleveland.

Son choix de poursuivre l'aventure chez les Lakers devrait entraîner la prolongation attendue de l'autre star de l'équipe, Anthony Davis.

Pour les convaincre dans leur mission d'un back-to-back (deux sacres consécutifs), les dirigeants ont singulièrement renforcé l'effectif autour d'eux, avec les signatures de l'intérieur Montrezl Harrell, meilleur sixième homme de la saison passée laissé libre par les Clippers, du meneur allemand Dennis Schroeder, du pivot espagnol Marc Gasol et de l'arrière Wesley Matthews.

Pour James, 2023 sera également l'année où son fils aîné, Bronny, devrait en avoir fini avec le lycée et pourra potentiellement rejoindre la NBA. Son père, qui caresse l'espoir de jouer un jour avec lui, aura dans le même temps disputé sa 20e saison.