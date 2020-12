NBA - LeBron James va prolonger son contrat aux Los Angeles Lakers

(Belga) The Athletic, média spécialisé américain, a annoncé mercredi la prolongation de LeBron James aux Los Angeles Lakers. Le King, qui fêtera ses 36 ans fin décembre, sera lié à la franchise NBA jusqu'en 2023.

Selon le journaliste Shams Charania, citant l'agent du joueur Rich Paul, James a prolongé son bail chez les champions en titre pour un contrat maximum de 85 millions de dollars sur deux saisons. Quadruple champion NBA, 'LBJ' avait l'opportunité de devenir agent libre au terme de la prochaine saison. En prolongeant, il affirme son désir de vouloir terminer sa carrière au Staples Center. A noter que l'année 2023 correspondant au moment où Bronny, fils de LeBron James, pourrait se présenter à la draft NBA. Libre à ce moment-là, 'The Chosen One' pourrait rejoindre la franchise de son choix et ainsi disputer une saison avec son fils. LeBron James, bien aidé par Anthony Davis, qui doit encore renouveler son contrat avec les Californiens, a permis aux Lakers de battre Miami et ainsi remporter un 17e titre NBA, le premier en dix ans. James, déjà champion NBA avec Miami (2012, 2013) et Cleveland (2016), a d'ailleurs été élu MVP des Finals. La prochaine saison débutera le 22 décembre, moins d'un mois et demi après le sacre des Lakers. Les champions en titre débuteront leur exercice par un derby contre les Clippers. Pour tenter le back-to-back, les dirigeants des Lakers ont renforcé l'effectif en attirant Montrezl Harrell, meilleur sixième homme de la saison passée chez les Clippers, le meneur Dennis Schroeder, le pivot Marc Gasol et l'arrière Wes Matthews. (Belga)