Didier Deschamp alerte les Bleus avant d'affronter les Diables Rouges: "Ils ont certainement la meilleure équipe"

Comme Roberto Martinez côté belge, Didier Deschamps n'a pas manqué de commenter le tirage au sort du Final Four de la Ligue des Nations. Le sélectionneur français n'a d'ailleurs pas manqué de vanter les mérites de la Belgique, qui se dressera sur le chemin des Bleus en demi-finale.

"On rencontre une très bonne équipe, certainement la meilleure, sans vouloir minimiser l'Espagne ou l'Italie", a expliqué Deschamps en conférence de presse. "Ce seront des retrouvailles pour une autre demie. Avoir ça à l'esprit, même si on aura d'autres échéances avant, c'est plutôt agréable. Depuis la demi-finale du Mondial, cette équipe a continué à être très performante", a-t-il ensuite détaillé.

La Belgique, on le sait, souhaite une revanche. Un esprit qu'il ne partage pas vraiment. "De leur côté peut-être... C'est toujours avec plaisir, et ce sont des rencontres qu'on a l'habitude d'avoir. L'équipe de France rencontre très souvent cette équipe de Belgique, mais ce sera un autre contexte, avec un autre objectif. Mais avec la certitude de notre côté de rencontrer une très, très belle équipe", a simplement répondu Deschamps.

Pour lui, cependant, la France n'a pas à rougir, que du contraire. "Aujourd'hui, de par la qualité des joueurs, sur la qualité et quantitativement, évidemment, je n'ai pas à me plaindre. Et en plus de ça, comme l'état d'esprit est là, et cette envie d'aller chercher des victoires, des succès, il faudra compter sur nous", a lancé, limpide, le sélectionneur français.

La rencontre aura lieu à Turin le 7 octobre 2021.

