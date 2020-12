Les Belges à l'étranger - Dennis Praet et Leicester battus à Zorya

(Belga) Déjà qualifié, Leicester a été battu par les Ukrainiens de Zorya lors de la cinquième journée de l'Europa League ce jeudi (0-1). Dennis Praet était le seul belge sur la pelouse.

En l'absence de Youri Tielemans et de Timothy Castagne, Dennis Praet était le seul Belge impliqué dans la rencontre entre Zorya et Leicester. Titularisé, le Diable Rouge a joué 80 minutes de ce match qui s'est soldé par une victoire 0-1 des Ukrainiens. Au classement, Leicester, déjà qualifié pour les seizièmes de finale, est premier du groupe G avec 10 points à égalité avec Braga qui s'est également qualifié pour les seizièmes grâce à sa victoire 2-4 à Athènes face à l'AEK. Les Grecs sont derniers du groupe avec 3 points alors que Zorya est troisième avec 6 points. Dans le groupe H, Alexis Saelemaekers n'a pas décollé du banc lors de la victoire de Milan face au Celtic (4-2). Les buts milanais ont été inscrits par Hakan Calhanoglu (24e), Samu Castillejo (26e), Jens Hauge (50e) et Brahim Diaz (82e). Tom Rogic (7e) et Odsonne Edouard (14e) avaient pourtant offert un avantage de deux buts au Celtic en début de rencontre. Les Milanais (10 points) restent deuxième de leur poule et se qualifient pour les seizièmes de finale tout comme Lille qui garde la tête du groupe (11 points) et avance au tour suivant grâce à sa victoire 2-1 face au Sparta Prague. Les Tchèques sont troisièmes avec 6 points, le Celtic ferme la marche avec 1 point. (Belga)