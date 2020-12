L'entraîneur du Barça répond à la BOMBE lâchée par Neymar: "Je veux les meilleurs joueurs"

L'entraîneur du FC Barcelone Ronald Koeman a déclaré vendredi qu'il voulait "avoir les meilleurs joueurs du monde" au Barça, en réponse aux propos de Neymar sur sa volonté de rejouer avec Lionel Messi.

"Je crois qu'en tant que club, on doit essayer d'avoir les meilleurs joueurs ici. Je n'aime pas parler des individualités, mais comme club, comme entraîneur, comme +culé+ (membre du Barça), tu veux toujours avoir les meilleurs joueurs du monde", a assuré Koeman vendredi en conférence de presse avant le match du Barça contre le promu Cadix samedi en Liga.

"S'ils rentrent tous dans une même équipe, encore mieux", a ajouté le technicien néerlandais.

J'ai très envie de rejouer avec lui

Mercredi, après la victoire du Paris SG à Manchester, Neymar avait exprimé au micro de la chaîne sportive américaine ESPN sa volonté de retrouver l'Argentin qu'il a épaulé à Barcelone entre 2013 et 2017.

"Ce que je veux le plus, c'est prendre à nouveau du plaisir avec lui sur un terrain, avait déclaré le Brésilien. J'ai très envie de rejouer avec lui, nous devons le faire l'année prochaine".

Jeudi, Carlos Tusquets, le président de la commission de gestion du Barça, a déclaré dans une interview à la radio catalane Rac1 qu'"économiquement parlant, j'aurais vendu Messi cet été. Économiquement, cela aurait été souhaitable".

"LaLiga impose des limites salariales et cela nous aurait aidé", a-t-il expliqué en réponse à une question sur l'opportunité de ce transfert.

"Cela peut être une opinion personnelle, et je respecte toute opinion. Mais Leo est au Barça cette saison et c'est qui lui décidera de son futur. J'espère qu'il restera ici, mais je n'aime pas donner mon avis sur des commentaires de ce genre", a balayé Koeman vendredi.

"On connaît la situation de Leo (Messi). S'il y a une personne qui doit opiner sur son avenir, c'est bien lui. Les commentaires extérieurs ne m'intéressent pas. Les commentaires qui viennent de l'intérieur du club ne nous aident pas à avoir la tranquillité dont on a besoin. On ne peut pas contrôler ce qui vient de l'extérieur, mais ce qui vient de l'intérieur, c'est différent", a blâmé Koeman.

Après l'avoir cédé au PSG en 2017, le FC Barcelone avait tenté de récupérer le prodige brésilien en 2019, sans réussir à faire céder la direction parisienne.

COVID 19 BELGIQUE: où en est l'épidémie ce vendredi 4 décembre ?