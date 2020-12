Ligue des champions Yannick Carrasco, blessé au genou, devrait manquer le match crucial contre Salzbourg

Atlético Madrid s'est entraîné vendredi sans Yannick Carrasco. Le Diable Rouge s'est blessé au genou mardi en Ligue des Champions face au Bayern Munich (1-1). Il a été pris en charge par le staff médical et attend la réaction de son genou.

Il devrait probablement manquer le match de Liga samedi contre Valladolid. Sa présence est également incertaine pour le match crucial en Ligue des Champions à Salzbourg mercredi. En cas de défaite, les Colchoneros seront repêchés en Europa League. Carrasco, revenu à l'Atletico en janvier 2020 après deux ans passés à Dalian en Chine, a joué dix matches pour le club madrilène cette saison et a inscrit deux buts. Il avait notamment planté le but de la victoire face à Barcelone (1-0) il y a deux semaines. Le joueur de 27 ans avait déjà manqué le dernier rassemblement des Diables Rouges à cause d'une blessure musculaire.

