Le stade de Naples officiellement rebaptisé du nom de Diego Armando Maradona

Le stade de Naples a officiellement été rebaptisé "Diego Armando Maradona", en vertu d'une résolution adoptée vendredi par la ville de Naples, dix jours après le décès de la star argentine qui a porté les couleurs du Napoli entre 1984 et 1991.

Le maire de la ville avait proposé de changer le nom de stade San Paolo le 25 novembre, quelques heures seulement après l'annonce de la disparition de Maradona, devenu une véritable idole de la ville du sud de l'Italie après un passage marqué par ses deux seuls titres de champion d'Italie.

"La délibération a été signée par tout le conseil municipal", a indiqué la municipalité de Naples dans un communiqué.

Maradona est salué par la mairie comme "le plus grand footballeur de tous les temps qui, avec son immense talent et sa magie, a honoré pendant sept ans le maillot de Naples, lui offrant deux scudetti (titres de champion d'Italie) et d'autres coupes prestigieuses, et recevant en échange de la ville entière un amour éternel et inconditionnel".

Le prochain match de Naples à domicile aura lieu jeudi prochain en Ligue Europa contre la Real Sociedad.

Les joueurs napolitains ont déjà rendu hommage à leur ex-N.10 lors des deux derniers matches à San Paolo, en arborant tous son numéro dans le dos pour une minute de silence au lendemain de son décès en Ligue Europa. Ils ont ensuite joué dimanche dernier contre la Roma en championnat avec un maillot rappelant celui de l'Argentine, dessiné en hommage à Maradona.