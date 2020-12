Anderlecht ne retrouve toujours pas le chemin de la victoire contre Zulte Waregem

Anderlecht n'a pas renoué avec la victoire depuis le 1er novembre à l'occasion du match d'ouverture de la 15e journée de championnat vendredi à Zulte Waregem (2-2). Ibrahima Seck (8e, 1-0) et Gianni Bruno (75e, 2-2) ont inscrit les buts des Flandriens alors que Lukas Nmecha (42e, 1-1) et Albert Sambi Lokonga (65e, 1-2) ont temporairement porté les Bruxellois au commandement. Avec un 3 sur 12, Anderlecht (23 points) reste 7e et Zulte (15 points) stagne à la 14e place.

Pour confirmer le 0-3 de Gand, Francky Dury n'a rien changé à son onze de départ. Vincent Kompany s'est contenté d'aligner Yari Verschaeren dans l'axe, son poste de prédilection, à la place de Michel Vlap. Anderlecht a pris un départ enthousiaste mais Zulte l'a puni dès sa première attaque. Sur un service de la gauche de Bassem Srarfi, Bogdan Mykhaylichenko est resté statique et Seck a surgi (8e, 1-0). Dans la foulée, Bruno, oublié au premier poteau, a placé son coup de tête juste au-dessus (10e).

Le danger n'avait toutefois pas complètement changé de camp: lancé en profondeur par Amir Murillo, Nmecha a mis le turbo mais s'est heurté à Louis Bostyn. Sur le rebond, Verschaeren a cédé le ballon à Mustapha Bundu dont la reprise a été faiblarde (13e). L'état du terrain n'était pas l'allié d'Anderlecht, qui a éprouvé du mal à créer le danger sur les nombreuses phases arrêtées. Paul Mukairu, qui avait placé le ballon à côté alors que le but était vide avant d'être signalé en position hors jeu (25e), a distillé une longue transversale vers Nmecha, qui a résisté au retour d'Olivier Deschacht (42e, 1-1).

8e partage de la saison

A la reprise, Anderlecht a remis la pression et invisible jusque-là, Bundu a créé le premier danger d'un coup de tête (47e) avant d'être remplacé par Francis Amuzu (61e). Les visiteurs étaient lancés et après avoir pris appui sur Verschaeren, Sambi Lokonga a froidement battu Bostyn (65e, 1-2). Kompany a alors décidé de sortir Mukairu pour Mohamed Dauda, qui n'avait pas encore une minute de jeu cette saison (68e). Mais Zulte était efficace et sur un premier contre, Bruno a égalisé après un une-deux avec Jean-Luc Dompé (76e, 2-2). Si les attaquants de Zulte ont fait leur travail, Bostyn les a imités en contrant un tir d'Amuzu (79e). Et Anderlecht a enregistré son 8e partage de la saison.