"Lukaku ? Peut-être que je le stopperais sur un ring": L'étonnant compliment de l'entraîneur de Bologne

Romelu Lukaku et l'Inter Milan accueillent ce soir l'équipe de Bologne en Serie A italienne. Un match que devrait disputer le Diable Rouge, visiblement très apprécié de l'entraîneur adverse.

Romelu Lukaku ne laisse personne indifférent. L'attaquant de l'Inter Milan va affronter Bologne, ce soir en championnat. Une rencontre que l'entraîneur des visiteurs attend avec impatience, lui qui semble être un très grand fan de l'attaquant belge.

En conférence de presse, Sinisa Mihajlovic a commencé par reconnaître la grande force physique du Diable Rouge. "Je n'arriverais pas à l'arrêter car il est plus rapide, plus puissant et plus imposant que moi", a-t-il plaisanté, avant de donner sa seule solution pour le contenir. "J'y arriverais peut-être, mais seulement sur un ring. Dans un sport comme le foot où on ne peut donner aucun coup, je ne pourrais rien faire, c'est certain", a-t-il poursuivi.

Voilà un compliment pour le moins particulier. Romelu Lukaku appréciera à sa juste valeur.

COVID 19 BELGIQUE: où en est l'épidémie ce samedi 5 décembre ?