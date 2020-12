Bientôt une nouvelle règle du hors-jeu ? La FIFA ouvre la porte

La règle du hors-jeu est au cœur des discussions depuis l'entrée en vigueur du VAR. Certains estiment que la règle doit changer. La FIFA y semble favorable.

Va-t-on vers une petite révolution dans le monde du football ? Depuis l'intronisation du VAR, nombreux sont ceux qui pestent sur l'application la plus stricte de la règle du hors-jeu. De nombreuses phases ont ainsi été jugées illicites et des buts refusés pour un hors-jeu parfois très léger.

La FIFA, consciente du problème, semble ouverte à une refonte de cette règle. "Elle a énormément changé au fil des années, il est temps de la repenser", a admis Gianni Infantino, le président de la FIFA. "Nous cherchons à savoir s'il est possible d'améliorer la règle afin de favoriser un football plus offensif. La question est de savoir s'il serait opportun de donner plus d'avantages aux attaquants afin d'éliminer certaines décisions délicates liées au hors-jeu", a-t-il poursuivi.

On se dirige donc vers une discussion constructive à ce sujet. Gageons ensuite que des propositions se dégagerons pour préciser davantage la règle.

