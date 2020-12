Euromillions Basket League - Brussels-Malines reporté: plusieurs joueurs bruxellois touchés par le Covid-19

(Belga) Les dirigeants du Phoenix Brussels ont officiellement annoncé ce samedi que plusieurs joueurs de l'équipe première avaient contracté le Covid-19 et que par conséquent, comme le prévoit le règlement, la rencontre qui devait se tenir ce dimanche entre le Brussels et Malines est reportée.

Alors qu'il a affronté Ostende vendredi soir (défaite 89-70), le Phoenix Brussels ne disputera pas son deuxième match du week-end qui était prévu ce dimanche à domicile face à Malines. En cause, plusieurs cas de Covid-19 au sein de l'effectif. "Plusieurs de nos joueurs ont fait un malaise ce matin et ont été ensuite testés positifs au Covid-19", explique le club sur sa page Facebook. "Afin d'éviter tout risque de contamination supplémentaire et pour le bien du reste de l'équipe, du staff mais aussi par respect pour nos adversaires, nous ne voyons pas d'autre solution que l'annulation de la rencontre contre Malines comme le veut le protocole de la Ligue." Le club précise également qu'il tiendra tout le monde au courant de l'évolution de la situation et des changements à prévoir dans le calendrier. Pour rappel, le Brussels est actuellement dernier du groupe A avec 3 défaites en autant de rencontres. Ce dimanche, le Spirou de Charleroi se déplace à Anvers pour la suite de cette 4e journée de championnat en Euromillions Basket League. (Belga)