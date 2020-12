Rallye de Monza: Ogier en tête, 7e titre mondial en vue

Sébastien Ogier est en tête du Rallye de Monza, 7e et dernière manche du Championnat WRC, samedi soir, après 13 épreuves spéciales sur 16, et bien lancé vers un 7e titre mondial qui sera certain s'il remporte ce rallye dimanche.

Elfyn Evans, son coéquipier chez Toyota et principal rival pour le titre mondial, est en effet sorti de la route dans la 11e épreuve spéciale (ES11), samedi après-midi, alors qu'il était 3e et gérait parfaitement sa course, au contact d'Ogier.

Le Gallois est parti à la faute, tout seul, sur une portion très glissante, et sa Toyota s'est retrouvée en contrebas de la route, à un endroit où il n'y avait aucun spectateur. Il a alors fait signe à Ogier, membre lui aussi de l'équipe japonaise, de ralentir pour éviter de commettre la même erreur.

"Je suis vraiment désolé pour lui", a dit le Français au point stop de cette ES11 cruciale. "Et pour le championnat il y a encore beaucoup de kilomètres à faire, donc je suis passé en mode survie, je ne suis plus en mode bagarre", a ajouté le pilote des Hautes-Alpes.

Dans la foulée de cette ES11 très piégeuse, les organisateurs ont décidé d'annuler l'ES12, en raison de la quantité de neige tombée en quelques heures, depuis le premier passage le matin, et le mode survie d'Ogier a donc été plus facile à gérer.

Les concurrents sont alors repartis vers le circuit de Monza où s'est disputée la 13e spéciale, remportée par Dani Sordo dans sa Hyundai. L'Espagnol est toujours 2e du classement devant son coéquipier estonien Ott Tänak, le champion 2019.

Tänak n'a plus qu'une toute petite chance, surtout mathématique, d'être sacré dimanche, car il a 28 points de retard sur Evans. Mais dans le duel entre Coréens et Japonais pour le titre des constructeurs, c'est bien Hyundai qui a pris l'avantage samedi, grâce à la sortie de route d'Evans.

- Grosse bagarre entre Ogier et Sordo -

Avant la grosse erreur du Gallois, cette journée de rallye dans les Alpes italiennes, au nord de Bergame, avait été rythmée par le mano a mano entre Ogier et Sordo, l'ancien lieutenant de Sébastien Loeb chez Citroën.

Ogier a attaqué d'entrée et signé le meilleur chrono lors du premier passage dans Selvino (ES7, 25 km), sur des routes très similaires à celles de ses Hautes-Alpes natales.

Puis il a été moins bon dans Gerosa (ES8), remportée par Sordo. "J'ai été trop prudent", a regretté Ogier au point stop, visiblement déçu, alors que son avance sur Evans était retombée de 13 à 8 secondes en l'espace de 11 km.

C'est Evans qui a clôturé la matinée par un temps scratch dans l'ES9 (Costa Valle Imagna), revenant ainsi à moins d'une seconde de Sordo. Puis après la pause de la mi-journée l'ES10 a été neutralisée à cause d'un tête à queue d'Ole Christian Veiby, sa Hyundai gênant le passage.

Les trois dernières spéciales (ES14 à ES16) auront lieu dimanche matin dans le parc du vénérable autodrome de Monza où se tient chaque année le Grand Prix d'Italie de Formule 1.

Evans est arrivé à Monza avec 14 points d'avance sur Ogier et devrait revenir en course dimanche, ce qui lui permettra de viser les cinq points de bonus de la Power Stage finale (ES16).

Si Evans remporte la Power Stage, et il en est parfaitement capable, cela obligera Ogier à remporter le rallye (25 points) pour être sûr d'être sacré. Ou à terminer 2e (18 points) en glanant aussi deux points dans la Power Stage, ceux de la 4e place.

Rien n'est donc vraiment fini dans la course au titre 2020, au bout d'une saison tronquée par le coronavirus et suspendue pendant près de six mois, de mars à septembre. Mais Ogier est bien placé pour égaler dimanche Lewis Hamilton.