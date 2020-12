Les Belges à l'étranger - Romelu Lukaku, encore buteur, guide l'Inter vers la victoire

(Belga) L'Inter Milan continue sa marche en avant grâce à sa victoire face à Bologne lors de la 10e journée de Serie A. Romelu Lukaku a encore trouvé le chemin des filets.

L'homme en forme de l'Inter, Romelu Lukaku s'y prenait à deux fois pour tromper Lukasz Skorupski et ouvrir le score (16e), inscrivant son huitième but de la saison en Serie A. Le Diable Rouge, meilleur buteur du championnat de Belgique en 2010, profitait d'un excellent centre d'Ivan Perisic, qui avait remporté ce titre honorifique la saison suivante. Juste avant la mi-temps, Achraf Hakimi doublait la mise sur un service de Marcelo Brozovic. En deuxième période, Emmanuel Vignato remettait Bologne sur les rails (67e) mais le suspense était de courte durée et Achraf Hakimi doublait à nouveau l'avantage des Milanais (70e). En prévision de l'importante rencontre de Ligue des Champions face au Shakhtar Donetsk mercredi, Antonio Conte choisissait alors de sortir quelques titulaires, dont Romelu Lukaku, pour les préserver (71e). Le score ne changeait plus et les Intéristes engrangeaient donc une précieuse victoire, leur permettant de dépasser la Juventus, victorieuse dans le derby turinois plus tôt dans la journée (2-1). L'Inter (21 points) s'empare de la deuxième place et revient provisoirement à 2 points du leader de Serie A, son rival, l'AC Milan qui affronte la Sampdoria dimanche. Bologne est 10e avec 12 points.