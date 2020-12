Deux boulettes défensives permettent à Cadiz de surprendre le Barça (vidéos)

Le FC Barcelone a rechuté 2-1 chez le promu Cadiz sur une erreur défensive de Clément Lenglet. Les défenseurs du Barça ont littéralement offert la victoire au promu espagnol.

Le Barça, qui restait sur trois succès de rang, avait réussi à neutraliser le but initial d'Alvaro Gimenez (8e) grâce à un but contre son camp de Pedro Alcala (57e), mais le défenseur français Clément Lenglet a manqué un contrôle et offert le but du 2-1 à l'icône Alvaro Negredo (63e). De quoi faire replonger le club catalan dans ses cauchemars avant l'affiche de Ligue des champions face à la Juventus Turin, mardi (21h00/20H00 GMT).



Sur une touche anodine, Lenglet a manqué son contrôle, son gardien Marc-André ter Stegen n'a pas réussi à récupérer le ballon et Negredo, fraîchement entré, n'a eu qu'à pousser le ballon dans le but pour offrir une victoire de prestige au surprenant promu, désormais 5e du classement.



Après avoir souffert lors du clasico perdu 3-1 face au Real le 25 octobre, après avoir perdu son acolyte Gerard Piqué, lourdement blessé au genou droit, et après avoir lui-même été touché à la cheville droite contre Osasuna, Lenglet n'a pas été rassurant samedi aux côté de son nouveau camarade Oscar Mingueza, coupable sur le premier but de Cadix. "C'est un pas en arrière gigantesque au niveau de nos possibilités de lutter (pour le titre en Liga). Si on ne progresse pas dans la gestion de nos temps forts et de nos temps faibles, on ne pourra rien dire d'autre (que le titre en Liga est d'ores et déjà perdu)", a déploré l'entraîneur Ronald Koeman en conférence de presse d'après-match.



Très convaincants lors de leurs trois derniers matches contre le Dynamo Kiev (4-0), Osasuna (4-0) et Ferencvaros (3-0), les Blaugranas ont renoué avec leurs défauts samedi: une défense défaillante et une irrégularité chronique. L'armada offensive alignée (Griezmann, Messi, Coutinho, Braithwaite) a bien essayé de pousser en fin de match... sans jamais parvenir à faire sauter le verrou andalou. Le Barça reste donc coincé à la 7e place au classement (14 pts), à 4 points de son adversaire du soir (5e) et à 12 points du leader provisoire, l'Atlético Madrid.

