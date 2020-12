Le Paris Saint-Germain réagit à la rumeur d'une arrivée de Lionel Messi

L'hypothèse de faire venir Lionel Messi au Paris SG la saison prochaine, espérée par Neymar, "ce n'est pas le moment" pour en parler, a réagi samedi Leonardo, le directeur sportif du PSG souhaitant "garder du respect" pour l'Argentin et son club, Barcelone.

"On doit garder du respect pour Messi, pour Barcelone. Messi est un joueur de Barcelone. Quand on touche à un de nos joueurs, on n'est pas content, alors on ne touche pas aux joueurs des autres", a répondu le dirigeant brésilien sur Canal+ en marge de la rencontre de Ligue 1 Montpellier-PSG. "Ce n'est pas le moment de parler de cela, de parler du mercato, on pense à notre saison, à garder nos objectifs, à rester concentré. On a l'effectif pour cela, une équipe compétitive même si on fait tourner les joueurs", a-t-il ajouté.



Neymar, ex-partenaire de Messi au Barça, avait relancé le dossier mercredi en évoquant l'hypothèse de la venue en France de l'Argentin, en fin de contrat en juin prochain.

"C'est ce que je veux le plus, prendre à nouveau du plaisir avec lui sur un terrain", avait déclaré le Brésilien au micro de la chaîne sportive américaine ESPN, "j'ai très envie de rejouer avec lui, nous devons le faire l'année prochaine".



Questionné sur un autre dossier chaud, celui de la prolongation du contrat de Kylian Mbappé, qui expire en juin 2022, Leonardo a assuré que les discussions avançaient.

"On parle, on a envie de parler et je pense que lui aussi a envie, c'est le moment aussi d'arriver à une idée plus claire par rapport à son futur", a-t-il expliqué. "Cela avance bien. On a fait des pas en avant par rapport à il y a dix ou quinze jours, on va continuer."

