Vinicius rate l'immanquable contre Séville (vidéo)

Côté Real, Zinédine Zidane peut souffler: alors que le technicien comptait sur les retours de ses tauliers Casemiro et Karim Benzema, le déclic est venu de la vitesse de Vinicius.



La jeune pépite brésilienne a effleuré un ballon transmis par Ferland Mendy puis détourné dans ses propres cages par le gardien marocain de Séville Yassine Bounou (55e), pour permettre au Real de l'emporter 1-0 à Séville. Plus tôt dans la rencontre, il était passé à côté d'un ballon mal capté par le gardien, ratant l'immanquable.



Un grand soulagement pour l'entraîneur français, sur la sellette après les deux revers consécutifs contre Alavés (2-1) le 28 novembre en Liga et contre le Shakhtar mardi en Ligue des champions (2-0). "Zizou" voit son équipe remonter sur le podium du championnat avant d'aborder un match crucial pour son avenir européen à domicile contre le Borussia Mönchengladbach mercredi.

