Jupiler Pro League - Le Standard rattrapé en fin de match par Malines

(Belga) Après avoir mené au score à deux reprises, le Standard a été rattrapé en fin de match par Malines lors de la 15e journée de Jupiler Pro League (2-2).

Le Standard était omniprésent dans le premier quart d'heure, mais malgré un pressing étouffant, les Rouches ne parvenaient pas à se procurer d'occasion dangereuses, se limitant à des frappes beaucoup trop lointaines pour inquiéter Gaetan Coucke. Les Malinois sortaient la tête hors de l'eau et étaient les premiers à se procurer une occasion, avec un long centre de Nikola Storm vers Sandy Walsh dont la reprise était arrêtée par un Arnaud Bodart attentif (28e). Arnaud Bodart sortait une frappe d'Aster Vranckx dans la foulée et la reprise de Rob Schoofs passait juste au-dessus du but (30e). Kerim Mrabti se procurait la meilleure possibilité de la première mi-temps mais Arnaud Bodart sauvait encore les Liégeois (33e). La première vraie occasion liégeoise arrivait à la 35e sur une tête de Michel-Ange Balikwisha sauvée sur la ligne par Siemen Voet. La mi-temps continuait sur un rythme élevé mais il fallait attendre la dernière minute du temps réglementaire pour voir Konstantinos Laifis ouvrir le score de la tête sur corner (45e). En deuxième mi-temps, un retour in extremis de Gavory sur Hairemans, seul face à Bodart, sauve son équipe (50e) avant que Bodart, encore lui, ne s'interpose face à Nikola Storm (60e). Le Standard finissait par céder quand Maxime Lestienne commettait la faute dans sa surface sur Geoffrey Hairemans. Joachim Van Damme se chargeait d'égaliser depuis le point de penalty (63e). Contre le cours du jeu, le Standard repassait devant (78e) grâce à une tête de Balikwisha sur un centre du revenant, Mehdi Carcela, qui retrouvait les terrains pour la première fois depuis le 5 novembre face au Lech Poznan. Obligés de marquer, les Malinois s'ouvraient aux contre-attaques,et ça ne manquait pas quand Nicolas Raskin servait Felipe Avenatti qui butait sur Gaetan Coucke (81e). Arnaud Bodart, irréprochable et salvateur pendant l'entièreté de la rencontre ratait sa sortie en fin de match, et au terme d'une action un peu confuse, Sandy Walsh égalisait pour Malines (88e) qui ramenait un point de son déplacement à Liège. Au classement, le Standard compte 24 points et pointe à la 5e place du classement alors que Malines est 16e avec 13 unités. (Belga)