L'attaquant de Stuttgart Wamangituka écope d'un carton jaune en raison de son but provoquant contre Brême

Le VfB Stuttgart affrontait ce dimanche le Werder Brême pour le compte de la 10ème journée de Bundesliga. Plus efficace, Die Roten (les Rouges) se sont défaits de leurs adversaires 1-2.

Si l'attaquant congolais Silas Wamangituka a été particulièrement décisif en inscrivant les deux buts de son équipe, c'est son attitude sur le second qui a marqué la rencontre.

Après avoir ouvert le marquoir sur pénalty à la 30ème minute, l'ancien joueur du Paris FC a profité d'une mésentente entre un défenseur brêmois et son gardien de but en toute fin de rencontre. Ce dernier, seul devant sa surface de réparation s'est laissé intercepter le ballon par son adversaire.

Alors qu'il n'avait plus qu'à pousser le ballon dans les buts vides, Wamangituka y est allé de sa petite provocation en s'arrêtant à quelques centimètres de la ligne et en attendant les défenseurs adverses.

Un geste qui n'a pas manqué d'énerver l'attaquant du Werder Brême Davie Selke, venu demander des comptes à son vis-à-vis. Un geste qui n'a pas été du goût de l'arbitre non plus. Silas Wamangituka a écopé d'un carton jaune pour ce manque de respect. Il a également été rappelé sur le banc par son entraîneur une minute plus tard.

Remonté, Davie Selke a réduit la marque quelques instants plus tard. Pas suffisant pour éviter la défaite des siens. Stuttgart pointe au 8e rang avec 14 points tandis que Brême en compte 3 de moins à la 12e place.

