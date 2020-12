Ligue des Champions: Bruges aux portes de l’exploit, mais avec quels titulaires?

Le FC Bruges en route vers une première dans son histoire ? Les Blauw and Zwart peuvent sortir des poules de la Ligue des Champions et se qualifier pour les 8èmes de finale. Pour cela, il faut l’emporter ce soir à Rome face à la Lazio à 18h55. Anderlecht (2010) et La Gantoise (2015) sont les deux seuls clubs belges à avoir un jour réussi cette performance.

Retour de pièces maitresses?

Ruud Vormer devrait être présent au coup d'envoi. Le capitaine brugeois avait manqué le match contre Saint-Trond samedi en championnat à cause de maux de ventre. "Ruud se sent mieux après les soins qu'il a reçu", a précisé Philippe Clement, l'entraîneur brugeois lundi en conférence de presse à Rome. "Il s'est déjà entraîné individuellement et va s'entraîner avec le groupe." "Cela vaut aussi pour Simon Deli et Krépin Diatta. Je verrai après l'entraînement s'ils sont prêts pour le match. Leurs remplaçants se tiennent prêts. J'ai confiance en tous mes joueurs."

"Nous pouvons écrire l'histoire"

"Je connais mon groupe et ne devrai pas le motiver. Nous pouvons écrire l'histoire du club et je pense qu'il n'y a pas de plus bel endroit que Rome pour écrire une histoire. Nous jouons chaque match pour gagner et je pense que cela peut être un avantage pour mardi: nous devrons faire ce que nous sommes en train de faire depuis un an et demi."

Pour Noa Lang, l'attaquant brugeois, ce n'est pas une surprise que le Club soit encore dans la course pour les 8es de finale de la C1. "Lorsque j'ai rejoint Bruges, je m'étais fixé comme objectif de passer les poules en Ligue des Champions", a confié le Néerlandais.

Les forces de la Lazio : une équipe au complet

"La Lazio est une équipe qui est très forte en contre", a ajouté Clement. "En deux ou trois passes, ils se retrouvent devant votre but et sont très efficaces. Défensivement, ils forment un bloc solide et laissent peu d'opportunités à l'adversaire."

"Mardi, nous jouons une finale et pour écrire l'histoire. J'espère que nous en sommes conscients. Nous avons appris du match aller et nous devrons être plus efficaces car nous devons gagner. D'autant plus que la Lazio va récupérer ses absents du match aller. Personnellement, je me sens mieux de match en match mais je ne suis pas encore au niveau où je veux être", a ajouté Noa Lang.

Bruges est assuré de terminer au moins 3e, synonyme de repêchage en Europa League.