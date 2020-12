Peter Maes est le nouvel entraîneur de Saint-Trond, a annoncé mardi le club de Jupiler Pro League. Il succède à Kevin Muscat, remercié le 2 décembre au lendemain de la défaite à Mouscron (3-2).

Maes, 56 ans, a commencé sa carrière d'entraîneur en 2001 à Geel. Il a ensuite dirigé Le KV Malines de 2006 à 2010 puis Lokeren de 2010 à 2015. Au Daknam, Maes a remporté deux Coupes de Belgique, en 2012 et 2014. Il a alors effectué un passage à Genk, entre 2015 et décembre 2016 avant de revenir à Lokeren, où il est resté d'août 2017 à octobre 2018. En octobre 2019, il prenait la direction de Lommel, où il restait jusqu'au terme de la dernière saison. Saint-Trond occupe la 17e place de la Jupiler Pro League avec 11 points. Le STVV reste sur cinq matchs sans victoire (deux partages et trois défaites) depuis son succès contre le Standard le 25 octobre.