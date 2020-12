Ligue des champions: la plus prestigieuse des compétitions reste sur RTL!

C’est officiel, RTL a prolongé de 3 ans son partenariat avec l’UEFA Champions League.

RTL Belgium a remporté une nouvelle fois les droits de diffusion de la UEFA Champions League pour la période 2021/2024 (3 saisons supplémentaires). Ces droits concernent la diffusion des 34 matchs de premier choix, en accès gratuit tant en télévision (RTL TVI, Club RTL) que sur les médias digitaux (site, app et réseaux sociaux).

"Le football de très haut niveau, et particulièrement la Champions League, est un vecteur d’émotions et de rassemblement qui correspond parfaitement aux valeurs de RTL Belgium. La prolongation de notre partenariat avec l’UEFA Champions League démontre notre volonté de proposer les meilleurs programmes sur l’ensemble de nos médias", souligne Philippe Delusinne, CEO de RTL Belgium.

Depuis maintenant plus de 20 ans, RTL est l’unique diffuseur francophone belge de la compétition de football la plus prestigieuse d’Europe et la plus regardée au monde et continuera de proposer aux fans de football : les plus grands clubs, les meilleurs joueurs (dont de nombreux Diables rouges), les plus grands stades et les plus belles images avec les meilleurs moyens de captation TV.

"C’est une grande fierté et une grande joie pour l’équipe RTL Sport de poursuivre cette formidable aventure", se réjouit Laurent Haulotte, le directeur de l’Information et des Sports. "Nous allons continuer à emmener le public au plus près des meilleurs moments de football qui puissent s’imaginer, avec toutes les stars belges et, nous l’espérons, nos meilleurs clubs. Nous serons plus déterminés que jamais à faire vivre de grandes émotions au travers des soirées Champions League."

Pour RTL Sport, l’année 2021 sera un grand cru. Outre, la Champions League, elle sera également marquée par la phase finale du tournoi de la Nations League : "Le Final Four". Du 6 au 10 octobre 2021, en Italie, les Diables Rouges seront opposés à la France, à l’Espagne et à l’Italie dans ce mini tournoi qui désignera le vainqueur de la Ligue des Nations, dernière venue des grandes compétitions européennes de football. La demi-finale Belgique-France est d’ores et déjà un des matchs les plus attendus de 2021.

