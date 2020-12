C1: Di Maria et Kean remplaçants pour le Paris SG contre Basaksehir (UEFA)

L'entraîneur du Paris SG Thomas Tuchel a laissé sur le banc Angel di Maria et Moise Kean pour le match décisif de Ligue des champions contre le Basaksehir Istanbul, mardi (21h00), selon les compositions fournies par l'UEFA.

Le technicien allemand tente un nouveau coup tactique, avec seulement Kylian Mbappé et Neymar en attaque, dans un système qui pourrait être un 5-3-2.

Danilo Pereira, milieu de formation, est attendu au sein d'une défense à trois aux côtés de Presnel Kimpembe et Marquinhos.

C'est dans cette configuration prudente que le PSG avait terminé le match contre le RB Leipzig (1-0) le 24 novembre, au cours duquel il avait subi les offensives allemandes.

Au milieu, Rafinha, qui reste sur une performance remarquée en Ligue 1 à Montpellier (3-1) samedi, débute avec Marco Verratti et Leandro Paredes. C'est la première fois de la saison que le Brésilien est titulaire en C1.

Di Maria avait été remplaçant mercredi dernier sur le terrain de Manchester United (3-1), où Tuchel lui avait préféré Kean.

Pour ce dernier match de la phase de groupes, le PSG a besoin d'un point pour se qualifier pour les 8e de finale. Une victoire lui offrira en plus la première place.

Mais s'ils perdent et que Leipzig et Manchester font match nul dans le même temps, les Parisiens seront éliminés et reversés en Ligue Europa.

Côté turc, l'ancien Caennais Enzo Crivelli débute en attaque.

Compositions:

PSG: Navas - Florenzi, Marquinhos, Danilo, Kimpembe, Bakker - Paredes, Verratti, Rafinha - Mbappé, Neymar

Basaksehir: Günok - Rafael, Ponck, Topal, Kaldirim - Kahveci, Tekdimir, Ozcan, Türüc - Gulbrandsen, Crivelli

Arbitre: Ovidiu Hategan (ROU)