Ligue des Champions - Le PSG qualifié sans jouer, Ronaldo remporte son duel face à Messi, Doku encore battu

(Belga) Dans le Groupe H, trois équipes se trouvaient à égalité avec 9 points mardi au coup d'envoi de la sixième et dernière journée de poules de la Ligue des Champions. En battant Manchester United, Leipzig a qualifié le PSG dont le match contre Basaksehir a été interrompu suite à des propos racistes présumés du 4e arbitre à l'encontre d'un membre de l'encadrement du club turc. Basaksehir, avec Boli Bolingoli et Nacer Chadli sur le banc, était déjà éliminé.

Leipzig n'a pas traîné en chemin face à Manchester United (3-2). Sur un long centre de Marcel Sabitzer, Angelino a lancé le match (2e, 1-0) avant de servir Amadou Haidara au second poteau (13e, 2-0). Le défenseur espagnol a encore été à la base du but de Justi Kluivert (69e, 3-0). Les Allemands ont alors perdu leur organisation et Bruno Fernandes sur penalty (80e, 3-1) et Paul Pogba (82e, 3-2) les ont fait trembler. Ole Solskjær a battu un record, jamais avant lui, un coach d'un club anglais n'avait perdu 6 de ses dix premiers matches de Ligue des Champions. En attendant la décision de l'UEFA à propos su match arrêté au Parc des Princes, Leipzig (12 points) est premier devant le PSG (9 points) comme Manchester mais les Sangermanois ont pris le meilleur sur les Red Devils lors des confrontations directes. Au Nou Camp, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se sont offert une petite accolade juste avant le match pour le prestige puisque le FC Barcelone et la Juventus étaient déjà qualifiés. CR7 a allumé la mèche en transformant un penalty qui lui avait été accordé pour une faute de Ronald Araujo (13e). La Juventus a dominé et Wenston McKennie a doublé l'écart d'une reprise acrobatique (20e, 0-2). Après la pause, l'arbitre a accordé un nouveau penalty à la Juventus en ayant visionné les images pour une faute de main de Clément Lenglet que Ronaldo a transformé (52e, 0-3). Battue 0-2 à l'aller, la Juventus a donc pris la première place (15 points). Le match pour la 3e place s'est terminé par la victoire du Dynamo Kiev face à Ferenvaros (1-0). Grâce au but de Denys Popov (60e), la formation ukrainienne compte 4 points et le club hongrois 1. Dans Groupe E, toutes les décisions étaient tombées. Assuré de sa première place, Chelsea a pris un 14e point face à Krasnodar (1-1). Les Russes ont ouvert la marque par Remy Cabella (24e, 0-1) et Jorginho a égalisé sur penalty (28e, 1-1). Comme très souvent, Rennes a réalisé un bon début de rencontre notamment grâce à des infiltrations de Jérémy Doku avant de laisser le FC Séville s'exprimer. Jules Kounde (32e, 0-1), Youssef En Nesyri (45+2,0-2) ont fait le trou pour les Andalous. Doku a quitté le terrain (79e) avant qu'En Nesry ne signe un doublé (81e, 0-3) et que Georginio Rutter ne réduise l'écart sur penalty pour les Bretons (86e, 1-3). Séville (13 points) termine 2e devant Krasnodar (5) et Rennes (1). (Belga)