C1 dames: les Lyonnaises remettent leur couronne en jeu

Détentrices des cinq derniers trophées, les intouchables Lyonnaises entament mercredi à Turin une nouvelle campagne de Ligue des champions avec une entrée en lice dès les seizièmes de finale contre la Juventus (15h00), comme le Paris SG jeudi en Pologne.

Malgré l'absence sur blessure d'Eugénie Le Sommer, l'OL féminin débute cette semaine son chemin menant à la finale de Göteborg (Suède) programmée le 16 mai prochain. Les Lyonnaises devront faire respecter leur statut d'ultra-favorites au Juventus Stadium, l'antre de la finale 2022, avant de recevoir les championnes d'Italie dans une semaine à Lyon.

L'équipe turinoise, née en 2017, règne sur la Botte mais fait encore figure d'outsider sur le Vieux continent, où son parcours s'est arrêté l'an dernier dès le stade des seizièmes de finale.

Mi-août, l'OL a facilement disposé de la Juve (3-0) en match de préparation pour le "Final-8", grâce notamment à un but précoce de Wendie Renard.

"On sait que l'équipe de la Juventus est bien organisée. On sait que ça ne sera pas simple mais on vient ici pour remporter la victoire", a assumé la capitaine des "Fenottes" mardi en conférence de presse.

Son adversaire en finale de l'édition 2020, Wolfsburg, se déplacera dans le même temps en Serbie pour affronter le Spartak Subotica.

Parmi les autres rencontres de mercredi, les Anglaises de Manchester City et de Chelsea exportent leurs talents respectivement à Göteborg et à Lisbonne contre le Benfica.

Le FC Barcelone se déplace aux Pays-Bas pour affronter le PSV Eindhoven et l'Atlético Madrid va en Suisse pour se mesurer au Servette Chênois.

Jeudi, les Parisiennes affronteront de leur côté les championnes de Pologne du Gornik Leczna, qui arrivent pour la première fois à ce niveau après avoir buté deux ans au stade de la phase des qualifications.

Le Bayern Munich, écarté difficilement par l'OL en quart de finale de la précédente édition, part favori avant son déplacement chez l'Ajax Amsterdam.

Programme des 16es de finale de la Ligue des champions féminine:

Mercredi 9 décembre

(11h00) Guria Lantchkhouti (GEO) - FC Rosengard (SWE)

(12h00) WFC-2 Kharkiv (UKR) - BIIK Kazygurt (KAZ)

(12h00) FC Minsk (BLR) - LSK Kvinner (NOR)

(13h00) ZNK Pomurje (SLO) - Fortuna Hjorring (DEN)

(15h00) Sparta Prague (CZE) - Glasgow City (SCO)

Juventus Turin (ITA) - Lyon (FRA)

Spartak Subotica (SRB) - Wolfsburg (GER)

(16h00) Göteborg FC (SWE) - Manchester City (ENG)

(16h00) Benfica (POR) - Chelsea (ENG)

(16h30) PSV Eindhoven (NED) - FC Barcelone (ESP)

(17h00) SKN Sankt Pölten (AUT) - FC Zurich (SUI)

(18h00) Servette Chênois (SUI) - Atlético Madrid (ESP)

Jeudi 10 décembre

(14h00) Fiorentina (ITA) - Slavia Prague (CZE)

(17h00) Gornik Leczna (POL) - Paris SG (FRA)

(18h00) Valerenga Fotball (NOR) - Brondby (DEN)

Ajax Amsterdam (NED) - Bayern Munich (GER)

Matches retour prévus les 15, 16 et 17 décembre.