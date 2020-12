PSG-Basaksehir: Mbappé, Neymar, Richarlison, les joueurs s'unissent contre le racisme

Le Paris Saint-Germain et le Basaksehir Istanbul jouaient leur match de Ligue des champions depuis moins d'un quart d'heure quand la rencontre a été interrompue sur fond d'accusations de racisme portées par les Turcs contre le quatrième arbitre, une première dans l'histoire de la C1.

Les joueurs ont décidé de quitter la pelouse à la 14e minute pour protester contre des propos attribués au quatrième arbitre roumain Sebastian Coltescu qui, selon des membres du staff turc, a désigné auprès de l'arbitre principal, avec le terme "negru" ("noir" en roumain), l'entraîneur assistant du club turc Pierre Achille Webo.

Dans la foulée, les réseaux sociaux s'emballent. Le Basaksehir tweete le slogan de l'UEFA "No to racism/Respect", accompagné d'emojis représentant des poings levés, blanc et noir.

Des joueurs de toute l'Europe embrayent en partageant ces poings: le Brésilien d'Everton Richarlison, puis les Turcs du Championnat de France Umut Bozok (Lorient) et Yusuf Yazici (Lille).

Les joueurs du PSG Neymar, Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe dénoncent eux aussi le racisme, ce dernier en partageant sur Instagram "No to racism", le second en affirmant "M. Webo nous sommes avec vous", accompagné d'un poing levé.

Puis l'affaire prend une tournure politique. Après plusieurs ministres, le président turc Recep Tayyip Erdogan, réputé très proche des dirigeants du Basaksehir, "condamne fermement les propos racistes tenus à l'encontre de Pierre Webo, membre du staff technique de Basaksehir". Sur Twitter, il se dit "convaincu que l'UEFA prendra les mesures qui s'imposent".

Au bout de la soirée, lorsque les autres matches de poules sont déjà terminés, scellant la qualification du PSG quoi qu'il arrive, l'officialisation arrive: la fin du match sera jouée le lendemain.