Premier championnat du monde de vélo en ligne: un mix étonnant de cyclistes pro, de crossmen, de vététistes, de triathlètes et de spécialistes de l'e-biking

Ce mercredi 9 décembre, auront lieu les tous premiers championnats du monde d'e-biking, cyclisme en ligne. L'UCI (Union cycliste internationale) a officialisé l'organisation mise en place par la plateforme Zwift. Les nations qui y seront représentées disposeront d'un effectif dépendant du nombre d'abonnés par pays. Et au départ, ce sera un mix étonnant de coureurs professionnels sur route, de crossmen, de vététistes, de triathlètes et de véritables spécialistes de l'e-biking.

Pour représenter la Belgique, on retrouvera notamment les deux coureurs pro, Thomas De Gendt et Victor Campenaerts. Et chez les étrangers, notamment le Colombien Rigoberto Uran, ex-2e du Tour; l'ancien vainqueur du Tour des Flandres, l'Italien Alberto Bettiol, ou d'autres coureurs comme Esteban Chaves, Edvald Boasson-Hagen, Daryl Impey, Domenico Pozzovivo, Lawson Craddock, Michael Valgren; le champion du monde de VTT, Jordan Sarrou, ou encore le triathlète Lionel Sanders, etc.

Au sein de la formation belge, on retrouvera deux coureurs wallons, dont le Sprimontois Lionel Vujasin. Ce dernier bénéficie d'une wild-card, en tant que spécialiste "Zwift". Ancien "crossman" au niveau provincial, Lionel, 31 ans, ne pratique l'e-cycling que depuis quelques années, mais il fut certainement un de ses pionniers en Wallonie. Et depuis ses débuts, son évolution est plutôt fulgurante, au point d'avoir déjà remporté de nombreuses courses en ligne, dont la Zwift Premier League, avec l'équipe Canyon. Aujourd'hui, il est classé 12e mondial sur la plateforme Zwift. Et Lionel est ambitieux: il vise clairement la victoire mercredi, malgré ce prestigieux plateau. Il faut dire que la spécificité de la discipline désavantage quand même les coureurs sur route, malgré leur puissance.

Ce qui est assez exceptionnel pour Lionel, c'est qu'il puisse faire partie de cette équipe, et bénéficier d'un équipement de pointe, en ayant réaliser Il a aussi été sélectionné parmi 5 coureurs de la Zwift Academy, pour participer à une finale, dont le vainqueur aura la chance de prendre part à un stage avec l'équipe pro d'Alpecin-Fenix (l'équipe de Mathieu Van der Poel et du champion de Belgique, Dries De Bondt), avec comme perspective un contrat pro d'un an. Soit sur route ou même VTT.

Ces Mondiaux constituent aussi la preuve d'un engouement grandissant pour cette discipline devenue à part entière. Et Lionel l'a d'ailleurs tout spécialement constaté durant cette période de confinement dans la plupart des pays. Atteint par le coronavirus, il y a plusieurs semaines, il espère ne pas avoir perdu trop de force dans sa préparation, mais reste confiant. La course sera retransmise sur la chaîne de télévision Eurosport dès 15h45.