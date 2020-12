Voici le jackpot MINIMUM que va toucher le FC Bruges grâce à la Ligue des champions

Le FC Bruges a déjà virtuellement empoché environ 38 millions d'euros de dotations sportives et de droits télévisés pour sa participation aux phases de poule de la Ligue des champions et sa qualification pour la suite de l'Europa League. Un record pour un club belge!

A la différence des années précédentes, l'UEFA n'a pas encore fait connaître ses dotations pour sa compétition reine, qui pourrait s'avérer moins lucrative que d'habitude tant la crise sanitaire a plombé les finances du football.

Si l'on se base sur les chiffres de l'année passée, le club brugeois doit recevoir d'entrée, comme chacune des 32 équipes engagées en phase de groupes, un chèque de 15,25 millions d'euros.

En phase de poule, chaque victoire rapporte 2,7 M € et un match nul, trois fois moins (900.000 euros). Or, Bruges compte deux succès et deux matches nuls à l'issue du sixième et dernier match, ce qui porte son pécule à 7,2 M€.

L'UEFA distribue en outre 9,5 M€ à chaque équipe qualifiée pour les huitièmes de finale. Les Blauw & Zwart, qui ont terminé 3e de leur groupe, n'y seront pas mais comme ils seront reversés en Europa League, ils toucheront un montant de 500.000 euros à la place.

Nouveauté depuis l'édition 2018-19: un bonus est versé aux clubs en fonction de leur historique, d'après un classement établi par l'UEFA selon les performances réalisées ces dix dernières années en Coupe d'Europe. Le Club doit recevoir à ce titre près de 10 millions d'euros. A titre de comparaison, un club comme le Paris Saint-Germain en touche près de 30, le Bayern Munich un peu plus de 35.

Un record pour un club belge!

Au total, on en est déjà à une somme de 32,95 millions.

A ces dotations sportives, s'ajoutera la manne des droits de diffusion télévisée. Plus les droits TV d'une zone géographique sont élevés, plus ses représentants en Ligue des champions touchent de l'argent. A titre d'exemple, le PSG a gagné près de 30 millions d'euros lors de la saison 2016-2017, selon l'UEFA. C'est plus que le Real Madrid, vainqueur de l'édition (26 M€), et beaucoup moins que le finaliste malheureux, la Juventus Turin (environ 59 M€). Pour Bruges, ce montant est d'environ 5 millions d'euros.

Sans compter l'argent qui tombera à chaque résultat en Europa League à partir du mois de février 2021, le FC Bruges a déjà amassé environ 37,95 millions d'euros. La saison passée, Bruges avait déjà amassé près de 31 millions d'euros à pareille époque.