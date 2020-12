Ligue des champions: l'Atlético Madrid s'impose au RB Salzbourg grâce à un grand Yannick Carrasco (vidéo)

L'Atlético Madrid s'est imposé au RB Salzbourg (0-2) grâce à un grand Yannick Carrasco mercredi soir en Ligue des champions. Les Colchoneros sont qualifiés pour les huitièmes de finale.

L'Atlético Madrid accompagnera le Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les Colchoneros ont battu Salzbourg 0-2 lors de la 6e et dernière journée de la poule A, mercredi. Sorti à la 89e, Yannick Carrasco a donné la passe décisive sur le premier but et a pris le second à son compte. Vainqueur 2-0 du Lokomotiv Moscou, le Bayern Munich termine premier (16 points) devant l'Atlético (9), Salzbourg (4) et le Lokomotiv Moscou (3). Dans le groupe C, Kevin De Bruyne a suivi du banc la victoire 3-0 de Manchester City sur Marseille.

Obligé de gagner, Salzbourg a emballé le début de match. Mais un tir de Mergim Berisha a heurté le poteau (2e), Sekou Koita s'est montré un peu trop personnel (11e) et une frappe de Dominik Szoboszlai a été déviée par Jan Oblak (16e). Par contre, sur un coup franc rentrant bien frappé par Carrasco dans le petit rectangle, Mario Hermoso a dévié le ballon de la tête hors de portée de Cican Stankovic (39e, 0-1). En seconde période, les Colchoneros ont donné une leçon de réalisme aux Autrichiens et Carrasco a assuré le ticket pour les huitièmes d'une reprise de volée du plat du pied (86e, 0-2).

Dans le même temps, le Bayern a battu le Lokomotiv Moscou 2-0 grâce à des buts de Niklas Sule (64e, 1-0) et Maxim Choupo-Moting (80e, 2-0).

