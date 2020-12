La Belgique n°1 au classement FIFA depuis 2 ans: les Diables Rouges décrochent une belle distinction

La Belgique termine l'année 2020 en tête du classement mondial après le dernier classement dévoilé par la FIFA, la fédération internationale de football, jeudi. Une première place qui permet aux Diables Rouges d'être sacrés Equipe de l'Année pour la quatrième fois, la troisième de rang.

Dans le nouveau classement, la Belgique (1.780 points) conserve 25 points d'avance sur la France (1.755) et 37 sur le Brésil (1.743). L'Angleterre et le Portugal complètent le top 5. L'Espagne, l'Argentine, l'Uruguay, le Mexique et l'Italie termineront l'année dans le top 10.

À la fin de chaque année civile, la FIFA désigne l'équipe qui termine numéro 1 mondiale comme l'Equipe de l'Année. La Belgique décroche donc cette distinction pour la quatrième fois après 2015, 2018 et 2019. Les Diables Rouges font mieux que l'Allemagne (3), l'Argentine (2) et la France (1). Seuls le Brésil (12) et l'Espagne (6) se classent devant la Belgique.

Les Diables Rouges occupent la tête du classement FIFA depuis le 20 septembre 2018. Une première place que la Belgique avait déjà occupé entre novembre 2015 et mars 2016. Seuls trois pays sont restés plus longtemps que la Belgique en tête du classement FIFA: l'Allemagne (1.148 jours), l'Espagne (1.959) et le Brésil (4.699). La Belgique dépassera l'Allemagne si elle garde sa première place jusqu'à l'Euro, reporté en juin 2021.

Les Diables Rouges feront leur retour sur les terrains en mars 2021 avec trois matches de qualification pour le Mondial 2022: contre le Pays de Galles (24 mars), en République tchèque (27 mars) et contre la Biélorussie (30 mars).