Le Trophée des champions entre le PSG et l'OM à Lens le 13 janvier

Le Trophée des champions de cette saison opposant le Paris SG, champion en titre, à son dauphin Marseille, aura lieu le mercredi 13 janvier 2021 à Lens, a annoncé la Ligue de football professionnel (LFP) jeudi.

"En raison des conditions sanitaires, la rencontre ne peut effectivement pas être organisée à l'étranger cette saison. Après avoir lancé une consultation, le Conseil d'administration a décidé d'organiser cette édition au Stade Bollaert-Delelis de Lens", a expliqué la Ligue dans un communiqué.

La Trophée des champions a été organisé ces dernières années à l'étranger, comme à Shenzhen (Chine) ou Tanger (Maroc), en ouverture de la saison. Il a cette fois dû être décalé à la mi-saison après l'arrêt du Championnat au printemps et le calendrier chargé de l'été (phase finale de Ligue des champions, finales de Coupes nationales).

Il doit normalement opposer le vainqueur de la Coupe de France au vainqueur de la Ligue 1, mais le PSG s'est imposé dans les deux compétitions. C'est pourquoi Paris, septuple tenant du titre, affronte son dauphin de la saison 2019-2020, Marseille.

Il s'agira de retrouvailles attendues entre Neymar et le défenseur marseillais Alvaro Gonzalez, après le match aller de la Ligue 1 gagné par l'OM (1-0) en septembre, où le Brésilien avait accusé l'Espagnol d'avoir tenu des propos racistes à son encontre. Après plusieurs semaines d'enquête, la commission de discipline de la Ligue n'avait pris aucune sanction pour ces faits présumés.

Paris et Marseille, actuellement séparés de seulement quatre points au classement en faveur du PSG (mais Marseille compte deux matches de retard), se retrouveront deux semaines et demie plus tard pour le match retour de la Ligue 1, au stade Vélodrome le 7 février.

La programmation du Trophée des champions a été actée jeudi matin lors d'un Conseil d'administration de plus de quatre heures, organisé en visioconférence avant une Assemblée générale prévue dans l'après-midi.

Les dates du mercato hivernal ont également été arrêtées: du samedi 2 janvier au lundi 1er février 2021, a annoncé la Ligue.

Les administrateurs de la Ligue ont également reçu, lors de cette réunion, un point d'étape sur le conflit opposant la LFP à son diffuseur majeur défaillant Mediapro. Le conciliateur chargé d'arbitrer le dossier auprès du tribunal de commerce de Nanterre, Marc Sénéchal, était présent lors de ce Conseil d'administration, a-t-on appris de source proche du dossier.