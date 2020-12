Natation: retour encourageant de Metella

Mehdy Metella, opéré de l'épaule gauche en janvier et qui n'avait plus nagé en compétition depuis un an, a dominé les séries du 100 m papillon dans un temps encourageant de 52 sec 81 aux Championnats de France de natation en grand bassin, jeudi à Saint-Raphaël.

Le sprinter marseillais (28 ans), médaillé de bronze mondial du 100 m en 2017 mais à la motivation et à la forme en dents de scie ensuite, s'est très progressivement remis à l'eau début juin.

Il a pris jeudi matin son premier départ en grand bassin depuis les Mondiaux de Gwangju (Corée du Sud) en juillet 2019.

Comme attendu, les séries matinales du 100 m dames ont dessiné une bataille à trois, entre Charlotte Bonnet, Marie Wattel et Béryl Gastaldello. C'est Wattel qui a signé le meilleur chrono, en 53 sec 90, devant Bonnet (53.97) et Gastaldello (54.43), qui a reconnu avoir "accumulé beaucoup de fatigue" pendant les six semaines où elle a nagé pour la ligue privée ISL et avoir "envie de vacances".

La finale aura lieu en soirée. Le chrono exigé pour prétendre à la qualification olympique est de 53 sec 53.

Ces championnats, exceptionnellement reprogrammés en décembre à cause de la pandémie de Covid-19, marquent le début de la course à la qualification olympique pour les nageurs français. Ils ouvrent une première fenêtre, qui se refermera le 21 mars 2021, au cours de laquelle celles et ceux qui réaliseront un temps correspondant à une entrée en finale mondiale obtiendront leur billet, dans la limite d'un qualifié par course.

David Aubry, médaillé de bronze mondial du 800 m en 2019 et, à ce titre, le seul à avoir déjà son sésame en poche, a dominé les séries du 400 m en 3 min 51 sec 30.

Fantine Lesaffre a réalisé le meilleur temps de celles du 200 m 4 nages en 2 min 12 sec 43.