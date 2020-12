Ligue des Champions de volley - Alost mord la poussière pour la troisième fois

(Belga) Alost a été battu une troisième fois en autant de rencontres lors de la 3e journée du groupe A de la Ligue des Champions de volley messieurs, jeudi à Kedzierzyn-Kozle, en Pologne.

Après des défaites 2-3 contre les Turcs de Fenerbahçe et 0-3 contre les Polonais de Belchatow, l'équipe de Johan Devoghel affrontait Kedzierzyn-Kozle, une autre formation polonaise. Menés un set à zéro, les Alostois ont eu un léger soubresaut en début de deuxième manche mais les Polonais ont repris leur marche en avant. Grâce notamment à 13 points de Jakub Kochanowski, Kedzierzyn-Kozle s'est imposé 25-19, 25-19 et 25-17 après 69 minutes de jeu. François Lecat a terminé meilleur marqueur côté alostois avec 9 points. Au classement, Kedzierzyn-Kozle est premier avec 9 unités après trois succès 3-0. Belchatow est 2e (6 pts) alors que Fenerbahçe (2) et Alost (1) ferment la marche. Après ces trois duels aller joués à Kedzierzyn-Kozle, les matches retour auront lieu du 26 au 28 janvier à Belchatow. Les cinq vainqueurs de groupe et les trois meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour les quarts de finale. Roulers, autre club belge engagé, accueillera la première salve de matches du groupe D dans sa salle, du 15 au 17 décembre.